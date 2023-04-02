«Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят за полузащитника «Айнтрахта» Линдстрема 

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность приобретения хавбека «Айнтрахта» Йеспера Линдстрема. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что в услугах 23-летнего футболиста также заинтересован «Арсенал».

Как утверждает источник, клубы АПЛ уже провели предварительные переговоры с франкфуртской командой по поводу возможной покупки датского игрока. Сообщается, что полузащитник может обойтись в 35-50 миллионов евро.

Добавим, что Линдстрем выступает за «Айнтрахт» с лета 2021 года. В текущем сезоне за «орлов» он провел 31 матч, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.