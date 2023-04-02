Три специалиста могут сменить Индзаги на посту главного тренера «Интера»

«Интер» находится в поисках потенциальной замены Симоне Индзаги на должность главного тренера команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что контракт 46-летнего специалиста с «нерадзурри» рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, в сферу интересов черно-синих попали три специалиста – тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби, наставник «Болоньи» Тьяго Мотта и Антонио Конте, который в настоящее время находится без работы после своей отставки из «Тоттенхэма».

Напомним, в данный момент «Интер» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 50 очков после 28 матчей.