«Лацио» победил в гостях «Монцу» и закрепился на втором месте чемпионата Италии

«Лацио» в гостевом матче 28-го тура Серии А победил «Монцу» со счетом 2:0.

За команду Маурицио Сарри забивали Педро (13-я минута) и Сергей Милинкович-Савич (56).

Таким образом, идущие вторыми «орлы» набрали 55 очков и оторвались от третьего места на пять очков. Клуб Сильвио Берлускони остался с 34 очками тринадцатым.

В следующем туре «Монца» сыграет в гостях с «Удинезе», а «Лацио» примет «Ювентус». Оба матча пройдут 8 апреля.

Серия А

28-й тур

«Монца» (Монца) - «Лацио» (Рим) - 2:0 (1:0)

Голы: Педро, 13; Милинкович-Савич, 56