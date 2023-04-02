«Лацио» победил в гостях «Монцу» и закрепился на втором месте чемпионата Италии

«Лацио» в гостевом матче 28-го тура Серии А победил «Монцу» со счетом 2:0.
За команду Маурицио Сарри забивали Педро (13-я минута) и Сергей Милинкович-Савич (56).
Таким образом, идущие вторыми «орлы» набрали 55 очков и оторвались от третьего места на пять очков. Клуб Сильвио Берлускони остался с 34 очками тринадцатым.
В следующем туре «Монца» сыграет в гостях с «Удинезе», а «Лацио» примет «Ювентус». Оба матча пройдут 8 апреля.
Серия А
28-й тур
«Монца» (Монца) - «Лацио» (Рим) - 2:0 (1:0)
Голы: Педро, 13; Милинкович-Савич, 56
источник: «Советский спорт»