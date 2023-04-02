Исак и Рэшфорд – в стартовых составах «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» на матч АПЛ 

Тренерские штабы «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча команда пройдет сегодня, 2 апреля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало матча – 18:30 мск.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Лонгстафф, Гимараэс, Уиллок, Мёрфи, Исак, Сен-Максимен.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Мактоминей, Забитцер, Антони, Фернандеш, Рэшфорд, Вергхорст.

Добавим, что в настоящее время «Ньюкасл» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков после 26 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку, имея в своем активе 50 очков.