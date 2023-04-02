«Вест Хэм» победил «Саутгемптон» и выбрался из зоны вылета из АПЛ

Футболисты «Вест Хэма» победили «Саутгемптон» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте защитником «молотобойцев» Наифом Агуэрдом.

«Вест Хэм» набрал 27 очков и поднялся на 14-е место в чемпионате Англии, выбравшись из зоны вылета из АПЛ. «Саутгемптон» с 23 очками замыкает турнирную таблицу.

В 30-м туре 8 апреля «Саутгемптон» примет «Манчестер Сити», а «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Фулхэмом».