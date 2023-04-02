Комличенко и Рязанцев попали в стартовые составы «Ростова» и «Торпедо» на матч РПЛ

«Ростов» и «Торпедо» огласили стартовые составы команд на матч 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команда пройдет сегодня, 2 апреля на «Ростов Арене». Начало матча – 19:00 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Рязанцев, Нефтуллин, Енин, Лебеденко. Караев, Турищев, Рейна.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина в настоящий момент занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 20 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке с десятью очками.