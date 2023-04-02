Менхенгладбахская «Боруссия» в гостях сыграла вничью с «Кельном»

Матч 26-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и менхенгладбахской «Боруссией» закончился вничью. Встреча, проходившая на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне, закончилась со счетом 0:0.

Отметим, что хозяева поля оказались сильнее своего соперника по многим критериям. Таким образом, «козлы» больше владели мячом (52 на 48), нанесли больше ударов по воротам (12 на 8) и в створ (5 на 2).

Добавим, что в данный момент «Кельн» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 28 очков после 26 проведенных игр. «Боруссия» занимает десятое место, имея в своем активе 32 очка.

В следующем туре чемпионата Германии «Кельн» сыграет дома с «Аугсбургом» (8 апреля), а «Боруссия» примет на своем поле «Вольфсбург» (9 апреля).

Бундеслига

26-й тур

«Кельн» (Кельн) – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 0:0 (0:0)