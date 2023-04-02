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ЦСКА победил в гостях «Факел» и поднялся на четвертое место РПЛ

До «Спартака» 3 очка.
ЦСКА победил в гостях «Факел» и поднялся на четвертое место РПЛ
02 апреля 2023 18:30
автор: Максим Скороходов
автор фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги победил «Факел» со счетом 2:0.

За команду Владимира Федотова пенальти в первом тайме реализовал Федор Чалов (21-я минута), а во второй половине своим голом отличился Иван Обляков (77).

ЦСКА набрал 38 очков, поднялся на четвертое место РПЛ и отстает на три очка от третьего, на котором расположился «Спартак». Клуб из Воронежа остался с 17 очками четырнадцатым.

В следующем туре «Факел» сыграет 8 апреля в гостях с «Торпедо», ЦСКА на следующий день примет «Химки».

РПЛ

21-й тур

«Факел» (Воронеж) - ЦСКА (Москва) - 0:2 (0:1)

Гол: Чалов, 21 (пен.), Обляков, 77

«Факел»: Свинов, Черов (Ивахнов, 81), Калинин (Суслов, 11), Морозов, Альшин, Квеквескири, Якимов, Рабеи (Акбашев, 46), Браими (Магаль, 60), Марков, Аппаев (Гонгадзе, 59).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Мойзес, Виллиан Роша, Агапов (Лукин, 90), Зайнутдинов (Носков, 69), Здьелар, Мендес, Обляков (Мухин, 79), Заболотный (Ермаков, 90), Чалов (Карраскаль, 69).

Предупреждения: Морозов, 31, Гайич, 79.

источник: «Советский спорт»
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