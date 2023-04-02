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Поттер не будет уволен из «Челси» до матча с «Ливерпулем»

Отложенная игра 8-го тура АПЛ между командами состоится 4 апреля. 
Поттер не будет уволен из «Челси» до матча с «Ливерпулем»
02 апреля 2023 18:44
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Грэм Поттер не покинет должность главного тренера «Челси» как минимум до перенесенного матча 8-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Отмечается, что контракт 47-летнего британца с синими рассчитан до лета 2027 года.

По информации источника, «пенсионеры» не планируют никаких изменений в тренерском штабе до встречи с мерсисайдцами, которая пройдет 4 апреля. Сообщается, что руководство лондонского клуба также всерьез рассматривает кандидатуру Юлиана Нагельсманна после его увольнения из «Баварии».

Добавим, что в данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков после 28 матчей.

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