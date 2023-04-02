«Арсенал» по-прежнему претендует на полузащитника «Реала» Асенсио 

«Арсенал» продолжает проявлять интерес к хавбеку «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт 27-летнего полузащитника с королевским клубом истекает ближайшим летом.

Как утверждает источник, «канониры» рассчитывают воспользоваться ситуацией и подписать испанца бесплатно в конце сезона. Ранее сообщалось, что за игроком сливочных также следит «Милан».

Напомним, что Асенсио принадлежит «Реалу» с 2015 года. Всего за мадридцев он провел 269 матчей, забил 56 голов и отдал 29 результативных передач.