Хет-трик Бензема помог «Реалу» разгромить на своем поле «Вальядолид»

Футболисты «Реала» дома крупно выиграли «Вальядолид» в матче 27-го тура Ла Лиги.

Отметим, что очная встреча команд, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

В составе королевского клуба хет-триком отличился нападающий Карим Бензема (29-я, 32-я, 36-я минуты), по голу забили форвард Родриго (22), полузащитник Марко Асенсио (73) и защитник Лукас Васкес (90+2).

Таким образом, мадридская команда по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков после 27 матчей. «Пусела» опустилась на 16-ю строчку, имея в своем активе 28 очков.

Добавим, что 5 апреля «Реалу» предстоит сыграть в полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной». 9 апреля, в следующем туре чемпионата «Вальядолид» примет на своем поле «Мальорку».

Ла Лига

27-й тур

«Реал» (Мадрид) – «Вальядолид» (Вальядолид) – 6:0 (4:0)

Голы: Родриго, 22; Бензема, 29,32,36; Асенсио, 73, Васкес, 90+2.