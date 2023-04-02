Комментатор Сергей Дурасов: К сожалению, Дзюба — лучший нападающий чемпионата России

Комментатор Сергей Дурасов оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, вернувшегося в РПЛ после зимней паузы.

«Можно ли назвать Дзюбу лучшим нападающим РПЛ? Да, конечно. К сожалению для уровня РПЛ, Дзюба — лучший нападающий чемпионата России прямо сейчас. Это не камень в Артема, проблема в качестве наших нападающих. Сколько он еще забьет? Осталось 9 туров, где-то столько голов он и забьет», - приводит «РБ-Спорт» слова Дурасова.

Добавим, что Дзюба за четыре матча за «Локомотив» в РПЛ забил шесть голов, у лучшего бомбардира Лиги среди россиян Владимира Сычевого/Писарского - 14 мячей в 19 играх.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.