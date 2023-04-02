«Эльче» намерен подать протест на исход матча Ла Лиги против «Барселоны»

Руководство «Эльче» планирует обжаловать результат матча 27-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4). Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что в прошедшей встрече каталонцы обыграли своего соперника со счетом 4:0.

Как утверждает источник, представители бело-зеленых уверены в том, что полузащитнику сине-гранатовых Гави запрещено было появляться на поле из-за пункта, согласно которому футболист, чья регистрация была аннулирована, не может принимать участие в матчах в том же сезоне.

Добавим, что главы Ла Лиги заявили, что «Барселона» не нарушала правила чемпионата, выпустив Гави в стартовом составе, так как Гави снова считается игроком молодежной команды.

Окончательное решение ситуации будет принимать Комитет по проведению соревнований RFEF.