КАМАЗ победил «Аланию» в матче 25-го тура Первой лиги

Футболисты «КАМАЗа» победили владикавказскую «Аланию» в домашнем матче 25-го тура Первой лиги со счетом 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте забил полузащитник хозяев Богдан Рейхман.

Обе команды завершали матч вдесятером. На 66-й минуте был удален нападающий «Алании» Ислам Машуков, а в компенсированное время второго тайма — полузащитник хозяев Виктор Свежов.

«КАМАЗ» набрал 36 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Алания» с 41 очком идет на четвертом месте, дающем возможность стыковых игр за право выступать в Российской премьер-лиге.

В следующем туре 8 апреля «КАМАЗ» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо», а «Алания» отправится в гости к «Велесу».