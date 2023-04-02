«Барселона» установила ценник на Фати в размере более 100 миллионов евро 

Руководство «Барселоны» готово продать нападающего команды Фати по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что контракт 20-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, представители сине-гранатовых рассчитывают продать испанского футболиста за 102 миллиона евро. Ранее отец форварда неоднократно выражал свое недовольство по поводу недостаточного игрового времени сына в команде.

Напомним, что Фати находится в системе «Барселоны» с 2012 года. В текущем сезоне за команду Хави он провел 39 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.