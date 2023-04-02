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«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Страсбургом» 

На счету россиянина одна результативная передача.
02 апреля 2023 20:04
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Монако» на своем поле обыграли «Страсбург» в матче 29-го тура Лиги 1.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

За домашнюю команду голы забили Вандерсон (19-я минута), Элиесс Бен-Сегир (54), Эдан Диоп (58) и Юсуфф Фофана (65), который был удален с поля на 78-й минуте матча за вторую желтую карточку. В составе гостей забитыми мячами отличились Лебо Мотиба (32) и Хабиб Диалло (90+3). На 41-й минуте встречи защитник хозяев Гильермо Марипан забил гол в свои ворота.

Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин отдал одну результативную передачу.

Таким образом, «Монако» по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 57 очков после 29 матчей. «Страсбург» располагается 16-й строчке с 26-ю очками.

Лига 1

29-й тур

«Монако» (Монако) – «Страсбург» (Страсбург) – 4:3 (1:2)

Голы: Вандерсон, 19; Бен-Сегир, 54; Диоп, 58; Фофана, 65. – Мотиба, 32; Марипан (автогол), 41; Диалло, 90+3.

Удаление: Фофана, 78.

источник: «Советский спорт»
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