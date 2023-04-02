«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ньюкаслу» в матче АПЛ

«Ньюкасл» дома оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:0 в пользу «сорок».

В составе хозяев забитыми мячами отличились Джозеф Уиллок (65-я минута) и Каллум Уилсон (88).

Таким образом, «Ньюкасл» набирает 50 очков и поднимается на третью строчку в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Юнайтед» с таким же количеством очков.

Добавим, что 5 апреля «Ньюкасл» отправится в гости к «Вест Хэму», а «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет на своем поле «Брентфорд».

АПЛ

29-й тур

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0 (0:0)

Голы: Уиллок, 65; Уилсон, 88.