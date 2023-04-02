Юран прокомментировал свое возможное назначение на пост главного тренера «Пари НН»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением по поводу его возможности стать главным тренером «Пари НН».

Отмечается, что в настоящий момент нижегородцами руководит Артем Горлов.

«Я считаю, что обсуждать сейчас это непорядочно. В данный момент у клуба есть тренер», – приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Добавим, что «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 21 матча. Сергей Юран покинул должность главного тренера «Химок» в августе 2022 года и с тех пор находится без работы.