Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на матч 28-го тура Серии А с «Миланом»

«Наполи» и «Милан» назвали стартовые составы команд на матч 28-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов пройдет сегодня, 2 апреля, в Неаполе. Начало матча – 21:45 по московскому времени.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джэ, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Симеоне, Кварацхелия.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру.

Добавим, что в данный момент «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 71 очко после 27 матчей. «Милан» идет пятым с 48-ю очками после 27 проведенных игр.