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«Ростов» в меньшинстве победил «Торпедо» и сократил отставание от «Зенита» до семи очков

На 44-й минуте был удален Глебов.
02 апреля 2023 20:57
автор: Максим Скороходов

«Ростов» в домашнем матче 21-го тура РПЛ победил «Торпедо» со счетом 2:1.

На 42-й минуте команда Валерия Карпина осталась в меньшинстве после удаления Данила Глебова, до этого «Ростов не забил пенальти: Дмитрий Полоз не переиграл Егора Бабурина (35-я минута).

После удаления за ростовчан забивали Андрей Лангович (44) и Евгений Чернов (53), а у «Торпедо» - Давид Караев (59).

Желто-синие набрали 44 очка, закрепились на втором месте и сократили отставание от «Зенита» до семи очков. «Автозаводцы» с 10 очками последние.

В следующем туре «Торпедо» примет 8 апреля «Факел», «Ростов» спустя два дня сыграет в гостях с «Оренбургом».

РПЛ

21-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Торпедо» (Москва) - 2:1

Голы: Лангович, 44; Чернов, 53 - Караев, 59

Нереализованный пенальти: Полоз, 35

«Ростов»: Песьяков, Лангович (Терентьев, 87), Осипенко, Мелехин, Чернов, Глебов, Миронов (Прохин, 87), Щетинин (Селява, 60), Байрамян, Полоз (Сильянов, 60), Комличенко (Голенков, 70).

«Торпедо»: Бабурин, Кожемякин, Прошкин, Самсонов, Рязанцев, Енин (Чурич, 46), Нетфуллин (Юзепчук, 66), Караев (Стефанович, 83), Лебеденко (Жажа, 72), Рейна, Турищев (Андре, 66).

Предупреждения: Турищев, 35, Миронов, 84.

Удаление: Глебов, 42.

источник: «Советский спорт»
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