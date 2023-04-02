«Хоффенхайм» на выезде одолел «Вердер», одержав первую победу с октября

«Хоффенхайм» победил «Вердер» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

Два гола гости забили в интервале двух минут. Сначала отличился Андрей Крамарич (50-я минута), а затем Кристоф Баумгартнер (52). В составе «Вердера» единственный гол на счету Амос Пипера (76).

«Хоффенхайм» впервые победил в бундеслиге с октября прошлого года, когда команда одолела «Шальке» - 3:0. Далее последовало 14 безвыигрышных матчей.

После 26 туров «Хоффенхайм» набрал 25 очков и занимает 15-е место, опережая на три очка «Герту», которая находится в зоне стыковых встреч за право играть в бундеслиге. «Вердер» с 31 очком находится на 11-м месте.

В 27-м туре 8 апреля «Вердер» сыграет на выезде с «Майнцем», а 9 апреля «Хоффенхайм» отправится в гости к «Шальке».