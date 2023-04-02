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«Кубань» выиграла у «Шинника» в заключительном матче 25-го тура Первой лиги

Краснодарский клуб поднялся из зоны вылета, а «Шинник» усложнил себе борьбу за четвертое место в лиге.
02 апреля 2023 21:14
автор: Александр Евграфов

Футболисты краснодарской «Кубани» победили ярославский «Шинник» в заключительном матче 25-го тура Первой лиги. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Нури Абдоков (73-я минута) и Даниил Родин (88).

После 25 туров «Кубань» набрала 27 очков и занимает 15-е место, покинув зону вылета. «Шинник» с 35 очками расположился на восьмой строчке в турнирной таблице, отставая на 6 очков от четвертого места, дающего возможность стыковых матчей за право сыграть в Российской премьер-лиге.

В 26-м туре 8 апреля «Шинник» примет «Волгу», а «Кубань» сыграет в Туле с «Арсеналом».

источник: «Советский спорт»
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