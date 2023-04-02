«Рома» в большинстве разгромила «Сампдорию» в матче 28-го тура Серии А

Футболисты «Ромы» разгромили «Сампдорию» в матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей забитыми голами отличились Джорджиньо Вейналдум (57-я минута), Пауло Дибала (88, с пенальти) и Стефан Эль-Шаарави (90+4).

«Сампдория» доигрывала матч вдесятером. На 52-й минуте был удален Джейсон Мурильо.

После 28 туров «Рома» набрала 50 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» с 15 очками располагается на 19-й строчке.

В следующем туре 8 апреля «Рома» сыграет в гостях с «Торино», а «Сампдория» примет «Кремонезе».