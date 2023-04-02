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Поттер уволен с поста главного тренера «Челси»

Английский клуб официально сообщил о расторжении контракта.
Поттер уволен с поста главного тренера «Челси»
02 апреля 2023 22:12
автор: Александр Евграфов
автор фото: IMAGO

Лондонский «Челси» на своем официальном сайте объявил об отставке с поста главного тренера команды Грэма Поттера.

«Клуб благодарит Грэма за проделанную работу и желает ему успехов во всех начинаниях», - говорится в сообщении.

Напомним, что Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022 года. Его контракт был рассчитан до конца июня 2027 года. Под его руководством «аристократы» одержали 12 побед, потерпели 11 поражений и 8 раз сыграл вничью во всех турнирах.

После 28 туров команда набрала 38 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы также вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с мадридским «Реалом».

Исполнять обязанности главного тренера до назначения нового будет Бруно Салтор.

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