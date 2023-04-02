«Во второй тайме вернулись более агрессивными». Головин – о победе «Монако» над «Страсбуром»

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что главной задачей команды сейчас побеждать в каждом матче.

«Мы поговорили друг с другом в перерыве и во второй тайм вернулись с лучшим настроем и более агрессивными. Тренер сказал нам, что нужно улучшить. Мы говорили, как всей командой добиться лучшего. Нам надо побеждать в каждой игре», – цитируют Головина французские СМИ.

В матче 29-го тура «Монако» победил «Страсбур» со счетом 4:3, российский полузащитник отметился голевой передачей, восьмой в этом сезоне.

После 29 туров «Монако» набрало 57 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, отставая на 9 очков от лидирующего «Пари Сен-Жермен» и на 3 очка от «Марселя» и «Ланса».

В 30-м туре 9 апреля «Монако» сыграет на выезде с «Нантом».