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Дубль Леау помог «Милану» разгромить «Наполи»

В составе неаполитанцев отсутствовал лучший нападающий Серии А Виктор Осимхен.
02 апреля 2023 23:40
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Милана» разгромили «Наполи» в матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча в Неаполе завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Рафаэл Леау (17-я и 59-я минута), голы на свой счет также записали Браим Диас (25) и Алексис Салемакерс (67).

Игру пропускал нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен.

Подопечные Лучано Спаллетти с 71 очком продолжают лидировать в чемпионате Италии, опережая на 16 очков «Лацио». «Милан» набрал 51 очко и вышел на третье место в Серии А.

В матче 29-го тура 7 апреля «Наполи» сыграет в гостях с «Лечче», а «Милан» примет «Эмполи».

«Милан» и «Наполи» сыграют между собой также и в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Футбол. Чемпионат Италии. 28-й тур

«Наполи» - «Милан» - 0:4 (0:2)

Голы: Леау, 17, 59; Диас, 25; Салемакерс, 67.

источник: «Советский спорт»
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