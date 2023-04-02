«Я что, Валера всемогущий?» Карпин — об увольнении агронома «Ростов Арены»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отверг обвинения в увольнении агронома «Ростов Арены» Альберта Ченибалаяна.

««Я уволил агронома? Как было в фильме «Кавказская пленница», часовню тоже я разрушил? Сами подумайте, если я не генеральный директор, не президент. Я даже не знаю, где агроном работает. То ли на «Ростов Арене», то ли в клубе. Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», — цитирует Карпина с послематчевой пресс-конференции Telegram-канал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что после критики Карпина состояния газона на «Ростов Арене» после игры с «Уралом» (1:1) был уволен агроном, отвечающий за стадион.