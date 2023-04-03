«Атлетико» вырвал победу в матче с «Бетисом»

Футболисты «Атлетико» победили «Бетис» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетико» принес гол, забитый Анхелем Корреа на 86-й минуте матча.

«Атлетико» набрал 54 очка и занимает третье место в чемпионате Испании, увеличив отрыв от «Реала Сосьедад» до шести очков. «Бетис» с 45 очками расположился на пятом месте.

В следующем туре 9 апреля «Бетис» примет «Кадис», а «Атлетико» сыграет на выезде с «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

27-й тур

«Атлетико» - «Бетис» - 1:0 (0:0)

Гол: Корреа, 86