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«Атлетико» вырвал победу в матче с «Бетисом»

Мадридский клуб укрепился на третьем месте в Ла Лиге.
03 апреля 2023 00:06
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Атлетико» победили «Бетис» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетико» принес гол, забитый Анхелем Корреа на 86-й минуте матча.

«Атлетико» набрал 54 очка и занимает третье место в чемпионате Испании, увеличив отрыв от «Реала Сосьедад» до шести очков. «Бетис» с 45 очками расположился на пятом месте.

В следующем туре 9 апреля «Бетис» примет «Кадис», а «Атлетико» сыграет на выезде с «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

27-й тур

«Атлетико» - «Бетис» - 1:0 (0:0)

Гол: Корреа, 86

источник: «Советский спорт»
«Атлетико» вырвал победу в матче с «Бетисом»
Мадридский клуб укрепился на третьем месте в Ла Лиге.
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