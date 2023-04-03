«Я его большой поклонник»: Леау объяснил, почему поменялся футболками с Хвичей

Португальский нападающий «Милана» Рафаэль Леау признался, что является поклонником грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я поменялся футболками с Кварацхелией. Я его большой поклонник, мы похожи», - приводят слова футболиста итальянские журналисты.

Напомним, накануне дубль Леау помог «россонери» разгромить «Наполи» (4:0).

Кроме португальца, голы на свой счет также записали Браим Диас (25) и Алексис Салемакерс (67).

Подопечные Лучано Спаллетти с 71 очком продолжают лидировать в чемпионате Италии, опережая на 16 очков «Лацио». «Милан» набрал 51 очко и вышел на третье место в Серии А.

В матче 29-го тура 7 апреля «Наполи» сыграет в гостях с «Лечче», а «Милан» примет «Эмполи».

«Милан» и «Наполи» сыграют между собой также и в четвертьфинале Лиги чемпионов.