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Галтье раскритиковал игроков «ПСЖ» после поражения от «Лиона»

Тренер призвал команду проявить характер.
03 апреля 2023 10:12
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье дал комментарий после поражения от «Лиона» (0:1) в матче 29-го тура Лиги 1.

По словам специалиста, его игрокам не хватает характера. Наставник подчеркнул, что фанаты гонят команду вперед, однако, футболисты никак не реагируют на это.

«Разочарование велико. Чемпионат тяжело выиграть, если вы думаете, что это простая задача, то ошибаетесь. Чтобы завоевать этот титул, нам нужно изменить подход к делу, проявлять характер на поле, особенно когда не все идет как надо», – добавил тренер в беседе, чьи слова приводят французские СМИ.

Несмотря на поражение от «Лиона» команда Галтье продолжает занимать 1-е место в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

Ранее сообщалось, что у тренера «ПСЖ» возник конфликт с Лионелем Месси. По данным прессы, форварда не устраивает модель игры, предложенная специалистом.

источник: «Советский спорт»
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