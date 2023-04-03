Каррагер пошутил над владельцем «Челси» Боули, вспомнив Абрамовича

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение лондонского «Челси» от «Астон Виллы» в матче 29-го тура АПЛ.

«Тодд (Боули) говорил, что он будет отличаться от Романа (Абрамовича)», - написал ветеран в своих соцсетях.

Тем самым он напомнил о смене владельца в лондонском клубе: Роман Абрамович из-за санкций был вынужден продать «аристократов», а Боули стал новым собственником, при котором в стане «синих» началась настоящая чехарда, отразившаяся на результатах команды.

С 38 очками «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Накануне стало известно о том, что руководство отправило в отставку Грэма Поттера с поста главного тренера команды.