Пиоли призвал не уделять слишком много внимания разгрому «Наполи» «Миланом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 28-го тура итальянской Серии А, в котором его команда на выезде разгромила «Наполи».

«Я доволен победой, но это лишь первый шаг. Впереди в чемпионате еще девять игр, которые нужно провести с таким же отношением к делу. Слишком много очков ускользнуло от нас», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Также наставник «россонери» отметил, что вчерашний успех никак не повлияет на грядущие матчи между этими команда в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, накануне дубль Рафаля Леау помог «россонери» разгромить «Наполи» (4:0). Кроме португальца, голы на свой счет также записали Браим Диас и Алексис Салемакерс.

Подопечные Лучано Спаллетти с 71 очком продолжают лидировать в чемпионате Италии, опережая на 16 очков «Лацио». «Милан» набрал 51 очко и вышел на третье место в Серии А.

В матче 29-го тура 7 апреля «Наполи» сыграет в гостях с «Лечче», а «Милан» примет «Эмполи».