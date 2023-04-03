Станислав Магкеев: Дзюба помогает молодым игрокам «Локо» чувствовать себя лучше на поле

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о роли нападающего Артема Дзюбы. По его словам, нападающий приносит пользу не только на поле, но и отвечает за настрой в раздевалке.

«Вы все прекрасно знаете Артема: он очень много разговаривает и шутит, может немного снять стресс (смеется). Пример? Игра с «Краснодаром», захожу в раздевалку: все парни настроены. Дзюба просто начинает шутить, разряжать обстановку, чтобы парни раскрепостились. Тем самым он помогает молодым чувствовать себя лучше на поле. Естественно, самое важное Дзюба делает на футбольном поле», – заявил Магкеев в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским».

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года. В данный момент на его счету 6 матчей, 6 голов и 1 ассист.

Ранее сообщалось, что клуб решил продлить контракт с нападающим, который рассчитан до 30 июня.