«Интер» задумался о приглашении Почеттино вместо Индзаги

Руководство миланского «Интера» задумалось о смене главного тренера команды.

По информации итальянской прессы, клубные боссы уже связались с Маурисио Почеттино, которого хотят видеть во главе команды вместо Симоне Индзаги. Причиной такого решения могут стать низкие результаты «нерадзурри» в последних матчах.

Напомним, что миланцы не могут выиграть в последних четырех матчах.

После 28 туров «Интер» с 50 очками занимает пятое место. Столько же очков у «Ромы», однако римляне опережают подопечных Индзаги по дополнительным показателям.