Павар оценил дебют Тухеля на посту главного тренера «Баварии»

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамин Павар прокомментировал дебют Томаса Тухеля на посту главного тренера команды.

«Тухель - великолепный тренер, он доказал это в «ПСЖ» и «Челси». У него такой же менталитет, как у меня и мюнхенской «Баварии». Он всегда хочет побеждать», - написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, в своем первом официальном матче после назначения Тухеля «Бавария» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:2, ведя по ходу встречи 4:0.

Таким образом, мюнхенцы вернули себе лидерство в чемпионате Германии, опережая теперь шмелей на два очка.