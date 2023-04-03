Клопп отреагировал на отставки тренеров «Челси» и «Лестера»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно увольнения тренеров «Лестера» и «Челси».

Напомним, что накануне Грэм Поттер был отправлен в отставку руководством лондонского клуба. Брендана Роджерса из «Лестера».

«Это два фантастических тренера, но всё может пойти не так, и тогда лица, принимающие решения, могут внести изменения в штаб. Есть какие-то обстоятельства, ввиду которых, вероятно, я сам всё ещё сижу здесь», — цитирует Клоппа в соцсети журналист Джеймс Пирс.

Добавим, что «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ, «Лестер» находится на 19-й позиции.