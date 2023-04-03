«Барселона» привлекает крупных спонсоров для возвращения Месси

«Барселона» ищет различные варианты возвращение в команду форварда Лионеля Месси.

Напомним, что 35-летний аргентинец покинул каталонский клуб в августе 2021 года и перешел в «ПСЖ». Месси выступал за «Барселону» с 2005-го.

Как сообщает в соцсети журналист Жерар Ромеро, испанская команда работает над сделками с крупными спонсорами. Инвестиции помогут подписать контракт с Месси.

Отмечается, что Месси и «Барселона» с оптимистичным настроем смотрят на осуществление данной сделки.