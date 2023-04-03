ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Барселона» привлекает крупных спонсоров для возвращения Месси

Аргентинца сватают в богатые арабские клубы.
03 апреля 2023 15:15
автор: Александр Поволоцкий

«Барселона» ищет различные варианты возвращение в команду форварда Лионеля Месси.

Напомним, что 35-летний аргентинец покинул каталонский клуб в августе 2021 года и перешел в «ПСЖ». Месси выступал за «Барселону» с 2005-го.

Как сообщает в соцсети журналист Жерар Ромеро, испанская команда работает над сделками с крупными спонсорами. Инвестиции помогут подписать контракт с Месси.

Отмечается, что Месси и «Барселона» с оптимистичным настроем смотрят на осуществление данной сделки.

источник: «Советский спорт»
Влут продолжит готовиться к матчу «Урала» со «Спартаком», несмотря на приговор суда
Игра пройдет 4 апреля в Москве.
03.04.2023 15:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Барселона» привлекает крупных спонсоров для возвращения Месси
Аргентинца сватают в богатые арабские клубы.
03.04.2023 15:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Нападающего «Урала» Влута приговорили к двум с половиной годам тюрьмы
Контракт футболиста с клубом из Екатеринбурга действует до декабря 2024 года.
03.04.2023 15:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Клопп отреагировал на отставки тренеров «Челси» и «Лестера»
Команды не входят даже в десятку лучших в чемпионате Англии.
03.04.2023 14:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Шедевры в Ростове, суперсейвы Адамова и Шелии, сцена вместо «Виража». Впечатления от 21-го тура РПЛ
Шедевры в Ростове, суперсейвы Адамова и Шелии, сцена вместо «Виража». Впечатления от 21-го тура РПЛ
Российский футбол теряет в качестве, но прибавляет в зрелищности. Парадокс.
03.04.2023 14:04
Футбол
автор: Артем Зибрак
Павар оценил дебют Тухеля на посту главного тренера «Баварии»
Мюнхенцы вернулись на первое место в турнирной таблице Бундеслиги.
03.04.2023 11:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
Анчелотти заявил о готовности продлить контракт с «Реалом»
Текущий договор истекает летом 2024 года.
03.04.2023 11:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Интер» задумался о приглашении Почеттино вместо Индзаги
«Нерадзурри» покинули зону Лиги чемпионов, скатившись на пятое место.
03.04.2023 11:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Станислав Магкеев: Дзюба помогает молодым игрокам «Локо» чувствовать себя лучше на поле
Хавбек красно-зеленых – о роли опытного форварда.
03.04.2023 10:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пиоли призвал не уделять слишком много внимания разгрому «Наполи» «Миланом»
Вскоре командам предстоит встретиться в Лиге чемпионов.
03.04.2023 10:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика