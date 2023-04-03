«С момента моего ухода «Челси» сильно изменился». Тухель - об увольнении Поттера

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно увольнения Грэма Поттера с аналогичного поста в «Челси».

Напомним, что сам немец покинул лондонский клуб в начале сентября.

«Вчера услышал новости об увольнении Поттера из «Челси». Потребовалось немного времени, чтобы переосмыслить и свое увольнение тоже. С момента моего ухода «Челси» сильно изменился, поэтому я уже не испытываю такие же сильные эмоции», – цитируют Тухеля зарубежные СМИ.

Добавим, что новым тренером «Челси» может стать Юлиан Нагельсманн, которого в «Баварии» сменил Тухель.