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«С момента моего ухода «Челси» сильно изменился». Тухель - об увольнении Поттера

03 апреля 2023 16:27
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно увольнения Грэма Поттера с аналогичного поста в «Челси».

Напомним, что сам немец покинул лондонский клуб в начале сентября.

«Вчера услышал новости об увольнении Поттера из «Челси». Потребовалось немного времени, чтобы переосмыслить и свое увольнение тоже. С момента моего ухода «Челси» сильно изменился, поэтому я уже не испытываю такие же сильные эмоции», – цитируют Тухеля зарубежные СМИ.

Добавим, что новым тренером «Челси» может стать Юлиан Нагельсманн, которого в «Баварии» сменил Тухель.

источник: «Советский спорт»
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