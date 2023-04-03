«Я здесь, потому что клуб решил, что это правильно». Салтор о своем назначении и.о. тренера «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» прокомментировал назначение на этот пост.

«Я здесь, потому что клуб посчитал это верным решением. Я говорил с руководством и меня поддержали. Это огромный вызов. У меня большой опыт, я постараюсь помочь игрокам», - приводит слова Салтора журналист Фабрицио Романо.

В воскресенье «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера «синих». Перенесенный матч 8-го тура с «Ливерпулем» состоится 4 апреля. Игра станет дебютом для Салтора в качестве и.о. главного тренера.