Марцел Личка: Никто не сможет помешать «Зениту» выиграть титул

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Напомним, что в таблице российского первенства лидирует «Зенит». После 21 матча клуб из Санкт-Петербурга набрал 51 очко и оторвался от преследователей на семь очков.

«Зенит» — чемпион. Никто не сможет помешать команде выиграть титул. За второе место будут биться «Ростов» и «Спартак», возможно, еще ЦСКА и «Динамо» включатся в битву за серебро. Будет ли борьба за титул хотя бы в следующем сезоне? Летом всё начнётся с нуля», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Отметим, что «Оренбург» занимает седьмое место.