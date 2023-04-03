Александр Крестинин покинул пост главного тренера сборной Киргизии по футболу, сообщили в Киргизском футбольном союзе.

По информации источника, решение о прекращении сотрудничества принято по обоюдному решению сторон.

Крестинин работал с национальной командой с 2014 года, под его руководством в 2019 году сборная КР впервые в истории вышла в финальную часть Кубка Азии, и в минувшем году повторила это же достижение. Сборная сыграет в турнире 2024 года в Катаре, но под руководством другого специалиста.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис может сменить Крестинина на посту главного тренера. Сам Канчельскис эту информацию опроверг.