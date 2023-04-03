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Тренер «Брайтона» де Дзерби об увольнении Поттера: «Грустно, когда возникает такое»

Специалист считает, что ответственность за результат команды несет не только тренер.
03 апреля 2023 17:39
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал увольнение Грэма Поттера из «Челси».

«Мне жаль, что такое бывает. Сложно говорить, когда не знаешь все изнутри, но порой тренерам придают слишком большое значение. Игроки куда важнее. Мне не нравится, что тренеров увольняют, ведь ответственность не только на них. Грустно, когда случается такое», - цитирует де Дзерби британские СМИ.

В воскресенье руководство «Челси» отправило в отставку с поста главного тренера Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября 2022 года, его контракт был рассчитан до конца июня 2027 года.

Ранее СМИ называли де Дзерби одним из претендентов на пост главного тренера «Челси».

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