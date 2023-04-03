ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Урала» Иванов – о приговоре Влута: Для начала нужно поговорить с игроком 

62-летний функционер признался, что не знает будет ли подана апелляция со стороны полузащитника команды.
03 апреля 2023 18:18
автор: Глеб Шевяков

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о ситуации вокруг хавбека клуба Рая Влута.

Отмечается, что ранее нидерландский суд наказал игрока двумя с половиной годами лишения свободы за смертельное ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок.

«Мне необходимо поговорить с Влутом. У нас нет информации по поводу того, собирается ли он подавать апелляцию. В настоящий момент комментировать это неэтично. Как поступать в таком деле должен решить сам футболист», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Добавим, что Влут перешел в «Урал» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне за екатеринбургскую команду он провел 15 матчей и забил пять голов.

источник: «РБ-Спорт»
Президент «Урала» Иванов – о приговоре Влута: Для начала нужно поговорить с игроком 
62-летний функционер признался, что не знает будет ли подана апелляция со стороны полузащитника команды.
03.04.2023 18:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Манчини рассказал о будущем Балотелли в сборной Италии
03.04.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Специалист возглавлял команду с сентября прошлого года.
03.04.2023 17:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тренер «Брайтона» де Дзерби об увольнении Поттера: «Грустно, когда возникает такое»
Специалист считает, что ответственность за результат команды несет не только тренер.
03.04.2023 17:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
Рианчо назвал причину малого количества игрового времени Бальде в «Спартаке»
Следующий матч красно-белые проведут 4 апреля на выезде против «Урала» в Кубке России.
03.04.2023 17:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Крестинин покинул пост главного тренера сборной Киргизии
Он возглавлял команду с 2014 года.
03.04.2023 17:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Марцел Личка: Никто не сможет помешать «Зениту» выиграть титул
«Оренбург» в матче 21‑го тура РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
03.04.2023 17:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Я здесь, потому что клуб решил, что это правильно». Салтор о своем назначении и.о. тренера «Челси»
Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» дебютирует на своем посту в матче против «Ливерпуля».
03.04.2023 16:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
«С момента моего ухода «Челси» сильно изменился». Тухель - об увольнении Поттера
03.04.2023 16:27
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Абаскаль вызван на КДК РФС по итогам матча с «Ахматом»
В следующем туре 8 апреля красно-белые сыграют с «Динамо».
03.04.2023 16:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика