Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о ситуации вокруг хавбека клуба Рая Влута.

Отмечается, что ранее нидерландский суд наказал игрока двумя с половиной годами лишения свободы за смертельное ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок.

«Мне необходимо поговорить с Влутом. У нас нет информации по поводу того, собирается ли он подавать апелляцию. В настоящий момент комментировать это неэтично. Как поступать в таком деле должен решить сам футболист», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Добавим, что Влут перешел в «Урал» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне за екатеринбургскую команду он провел 15 матчей и забил пять голов.