«Спартак» отреагировал на вызов Абаскаля на заседание КДК РФС

В «Спартаке» высказались относительно вызова главного тренера команды Гильермо Абаскаля на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Напомним, что специалиста попросили явиться в КДК после игры 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Готовы пояснить и коллегам, и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил ещё во время пресс-конференции», — цитирует «Чемпионат» пресс-секретаря красно-белых Дмитрия Зеленова.

Напомним, что вчера Абаскаль раскритиковал работу судей и заявил, что вратарь грозненской команды постоянно тянул время.