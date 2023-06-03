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«Спартак» отреагировал на вызов Абаскаля на заседание КДК РФС

Московский клуб набрал 41 очко и располагается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ.
03 июня 2023 19:00
автор: Александр Поволоцкий

В «Спартаке» высказались относительно вызова главного тренера команды Гильермо Абаскаля на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Напомним, что специалиста попросили явиться в КДК после игры 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Готовы пояснить и коллегам, и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил ещё во время пресс-конференции», — цитирует «Чемпионат» пресс-секретаря красно-белых Дмитрия Зеленова.

Напомним, что вчера Абаскаль раскритиковал работу судей и заявил, что вратарь грозненской команды постоянно тянул время.

источник: «Советский спорт»
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