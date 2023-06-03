«Спартак» отреагировал на вызов Абаскаля на заседание КДК РФС

В «Спартаке» высказались относительно вызова главного тренера команды Гильермо Абаскаля на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Напомним, что специалиста попросили явиться в КДК после игры 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).
«Готовы пояснить и коллегам, и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил ещё во время пресс-конференции», — цитирует «Чемпионат» пресс-секретаря красно-белых Дмитрия Зеленова.
Напомним, что вчера Абаскаль раскритиковал работу судей и заявил, что вратарь грозненской команды постоянно тянул время.
источник: «Советский спорт»