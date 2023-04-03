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Мостовой – об увольнении Гогниева из «Химок»: Рано или поздно это должно было произойти

По мнению бывшего игрока «Сельты», в руководстве подмосковной команды принимались сомнительные решения с начала нынешнего сезона. 
03 апреля 2023 19:00
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник СССР и России Александр Мостовой поделился мнением об отставке Спартака Гогниева с должности главного тренера «Химок».

Отмечается, что красно-черные объявили об увольнении 42-летнего специалиста сегодня, 3 апреля.

«В клубе все настолько запутались, что перестали разбираться в футболе. Большинство принятых решений руководства в начале чемпионата вызывали вопросы, были не до конца обоснованные. Рано или поздно это должно было произойти. Цирк в команде начался с увольнения Юрана, который с командой начал неплохо. Сейчас это уже никого не удивляет. У клуба есть еще девять туров, чтобы исправить ситуацию, отрыв по-прежнему небольшой», – приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Химки» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 21 матча.

После расторжения контракта с Гогниевым подмосковный клуб назначил исполняющим обязанности главного тренера Рината Билялетдинова.

источник: «Спорт-Экспресс»
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