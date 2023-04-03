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ФИФА отозвала у Перу право на проведение юношеского чемпионата мира

Причиной стала неспособность организаторов выполнить свои обязанности.
03 апреля 2023 19:01
автор: Александр Евграфов

Международная федерация футбола (ФИФА) отозвала у Перу право на проведение юношеского чемпионата мира по футболу (до 17 лет), сообщается на официальном сайте организации.

«Решение принято после того, как стало очевидным, что организаторы не смогут выполнить свои обязательства и завершить создание необходимой инфраструктуры для турнира», - говорится в официальном сообщении.

В ФИФА решили, что организаторам не хватит времени для устранения всех недочетов и привлечения необходимых инвестиций.

При этом отмечается, что турнир намечено провести с 10 ноября по 2 декабря. Новая страна-хозяйка чемпионата будет названа позднее.

ФИФА отозвала у Перу право на проведение юношеского чемпионата мира
Причиной стала неспособность организаторов выполнить свои обязанности.
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