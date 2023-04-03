Глава Ла Лиги отреагировал на требование «Барселоны» уйти в отставку

Президент Ла Лиги отреагировал на требование «Барселоны» уйти в отставку.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Хавьер Тебас направил прокурору письмо с обвинениями в адрес двух бывших президентов каталонского клуба Хосепа Марии Бартомеу и Сандро Роселя по «делу Негрейры».

Вскоре выяснилось, что документ касался дела о нецелевом использовании средств Королевской испанской футбольной федерацией. «Барселона» потребовала от Тебаса извинений.

«Барселона», перед передачей письма в прокуратуру юридический советник Ла Лиги проинформировал Делегатскую комиссию 21 февраля о содержании письма и его документах. Я прояснил ситуацию, а вы?» — написал Тебас в соцсети.

Напомним, что по данным следствия, в период с 2001 по 2018 год бывший вице‑президент RFEF Хосе Мария Энрикес Негрейра получил около 7,5 миллиона евро за консультации для «Барселоны».