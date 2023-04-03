«Вест Хэм» обязан заплатить «Спартаку» за аренду Крала по требованию ФИФА 

ФИФА выдвинула требование к «Вест Хэму» по поводу оплаты аренды «Спартаку» за полузащитника Алекса Крала. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что чешский игрок был арендован английской командой у москвичей с августа 2021-го по конец июня 2022-го года.

Сообщается, что палата по статусу футболистов ФИФА обязала лондонцев оплатить аренду Крала с учетом трансферного договора и полагающихся процентов (Пять миллионов евро). В случае отказа на «Вест Хэм» могут наложить запрет на регистрацию новых игроков. У клуба АПЛ также есть возможность обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде после получения мотивировочной части.

Добавим, что права на Крала по-прежнему принадлежат «Спартаку». В текущем сезоне он выступает на правах аренды за «Шальке», за который провел 23 матча и отдал одну результативную передачу.