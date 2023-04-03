Луис Энрике может возглавить «Челси» в случае неудачи с приглашением Нагельсманна 

Луис Энрике претендует на должность главного тренера «Челси». Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что вчера, 2 апреля лондонский клуб объявил об отставке Грэма Поттера.

Как утверждает источник, основным кандидатом на пост наставника синих является Юлиан Нагельсманн, однако в том случае, если немецкий специалист откажется возглавить «пенсионеров», клуб готов сделать предложение бывшему главному тренеру сборной Испании.

Ранее сообщалось, что Энрике желает попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Добавим, что в настоящее время «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков после 28 матчей.

В четвертьфинале Лиги чемпионов лондонцы проведут двухматчевое противостояние с «Реалом».