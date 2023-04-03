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«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести защитника «Байера» Фримпонга 

Манкунианцы вступили в переговоры с агентом нидерландца по поводу возможного трансфера. 
03 апреля 2023 19:39
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует купить флангового защитника «Байера» Джереми Фримпонга. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Как утверждает источник, в настоящий момент представители манкунианцев ведут переговоры с агентом нидерландского игрока. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, что Фримпонг выступает за «Байер» с января 2021 года. В нынешнем сезоне за «фармацевтов» он отыграл 36 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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